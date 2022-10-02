Лондон, 2 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Миграционный кризис вышел из-под контроля в Великобритании. Такое заявление сделала глава МВД страны Суэлла Браверман в беседе с изданием The Sun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Глава МИД Британии уточнила, что с января 2022 года к берегам пролива Ла-Манш с британской стороны прибыли более 30 тыс. человек, что больше, чем в 2018 году, в десять раз. По мнению Браверман, причиной возрастания количества мигрантов стал закон о современном рабстве, принятый экс-премьером Великобритании Терезой Мэй.

Глава МВД Британии рассказала, что примерно 80 процентов людей, прибывающих в страну из Албании на небольших лодках, заявляют, что являются жертвами современного рабства и злоупотребляют данным законом.

Суэлла Браверман добавила, что мигранты с судимостью за педофилию, убийства, наркоторговлю вспоминают о принятом Мэй законе, когда их хотят депортировать.

«Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией… Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешевой иностранной рабочей силы», — пояснила Браверман.

Как уточнила глава МИД Британии, в страну прибывает очень много студентов и рабочих с низкой квалификацией, они привозят родственников и не спешат устраиваться на работу. По мнению Браверман, такое положение вещей не помогает росту экономики Соединенного Королевства.

Глава МИД Британии намерена внести изменения в закон о современном рабстве, чтобы снизить поток мигрантов.