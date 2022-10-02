Луганск, 2 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из РСЗО HIMARS. Об этом 2 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по н.п. Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (4 ракеты типа M31 GMLRS)», — отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.