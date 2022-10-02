Омск, , 08:10 — REGNUM Все семь иностранных городов-побратимов Омска не отказались от этого статуса в связи с международной обстановкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Омске Татьяна Иващенко ©

В числе побратимов значатся четыре китайских города — Кайфын, Фучжоу, Урумчи и Маньчжурия, города Чинчжу в Республике Корея, Павлодар в Казахстане и Могилёв в Белоруссии.

«В ближайшей перспективе Омск планирует установить побратимские связи с белорусскими городами Минск и Гомель. С этими городами в 2013 году были установлены партнерские соглашения», — добавили в мэрии.

У Томске также есть ещё 14 российских и 9 зарубежных городов-партнёров. При этом с пятью городами в Чехии, Болгарии, Германии, Словакии и Черногории совместные проекты не реализуются с учётом геополитической ситуации.

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