Москва, 2 октября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Город Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за угрозы окружения оставлен союзными войсками, которые перешли на более выгодные рубежи. Об этом 1 октября сообщило Минобороны РФ.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Уточняется, что враг на краснолиманском направлении за сутки потерял свыше 200 человек убитыми, а также пять танков и девять БМП, однако из-за значительного превосходства в силах и средствах, взяв резервы, продолжил наступление.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населённого пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что мобилизованные военнослужащие запаса, а также добровольцы проходят интенсивную боевую подготовку в тыловых районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса.