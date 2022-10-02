Иркутск, 2 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Иркутской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла вечером 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Иркутской области ДТП в Приангарье

По данным ведомства, на одном из перекрёстков села Оек Иркутского района столкнулись автомобили Nissan Bluebird и ВАЗ 21 110. От полученных травм скончался 42-летний пассажир Лады.

«Обоим водителям и второму пассажиру ВАЗа потребовалась госпитализация. Все пострадавшие мужчины возрастом от 29 до 38 лет. Сотрудниками полиции по факту дорожного инцидента проводится проверка», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 19 по 25 сентября на территории Иркутской области произошло 51 ДТП, в которых 8 человек погибли, 57 человек получили травмы различной степени тяжести.

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