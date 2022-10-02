Москва, 2 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Сильные осадки ожидаются в период со 2 по 4 октября в некоторых регионах России. Об этом 2 октября, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень

«Снег, мокрый снег, дождь ожидается в Забайкалье 2 и 3 октября. Комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидает и Краснодарский край с 2 по 4 число: сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град и ветер до 20 м/с. В понедельник сильные осадки также прогнозируются в регионах Центрального федерального округа», — уточнил метеоролог.

Кроме того, по словам Вильфанда, 3 октября ожидаются ливни в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской областях. В Тамбовской и Воронежской областях, возможны сильные порывы ветра скоростью до 16–21 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Вильфанда, в ряде регионов России в начале октября ожидается сильный холод, а температура будет ниже климатической нормы на 6-10 градусов, местами на 12 градусов.