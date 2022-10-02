Екатеринбург, 2 октября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино «Россия» направил президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте президента.

(сс) geralt Кинофестиваль

Путин отметил, что за годы работы фестиваля смотр стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны. Он пожелал успехов гостям и участникам фестиваля.

«Отрадно, что интерес к фестивалю неизменно растёт, а представленные в его программе фильмы отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей», — подчеркнул президент.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» ежегодно проводится с 1988 года в начале октября. В программу смотра входят документальные и научно-популярные фильмы.