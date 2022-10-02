Москва, , 07:49 — REGNUM Мобилизованные военнослужащие запаса, а также добровольцы проходят интенсивную боевую подготовку в тыловых районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Мобилизованные за чтением книг Kzn.ru

Практические навыки ведения боевых действий в условиях городской застройки, промышленных объектов или пересеченной местности мобилизованные закрепляют в составе сформированных подразделений.

На учениях военнослужащих объединяют в роты и взводы для проведения отработки согласованных действий. Бойцы тренируются применять различные тактические приемы, стрелять из автомата и пулемета Калашникова, а также гранатометов.

После тщательной подготовки резервисты и добровольцы приступают к несению службы, выполняя задачи по контролю и обороне освобожденных территорий. Также они могут быть направлены в состав подразделений резерва и усиления.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений в ходе специальной военной операции, отправились в туристическую поездку на Кавказ. Круиз «Жемчужина Кавказа» организован в рамках совместного проекта Минобороны России и ОАО РЖД. В круиз отправятся более 500 человек.

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