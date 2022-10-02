Пекин, , 07:54 — REGNUM Евросоюз продолжает находиться под влиянием политики США в отношении России. Отсутствие учёта мнения собственных граждан может привести к катастрофе не только для Запада, но и для всего мира, пишет китайское издание Global Times.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для Европы является абсолютной трагедией то, что ее зависимость от Вашингтона выросла до такой степени, что ей приходится плясать под дудку США в отношении своей российской политики. Страны ЕС шаг за шагом ужесточают свои санкции против России. В конце концов, пострадают и ЕС, и Россия, но потребности США будут удовлетворены» — утверждает автор статьи.

Он также указывает на то, что чем больше европейская экономика погружается в рецессию, тем большую выгоду пытается извлечь США, наживаясь на невзгодах граждан европейских стран. При этом страна пытается навязать Евросоюзу проведение новых санкций в отношении России, что заставит простых граждан терпеть ещё большие лишения.

Ранее европейцев призвали снизить температуру воздуха в своих квартирах для того, чтобы сделать Европейский союз более энергоустойчивым перед лицом Российской Федерации.