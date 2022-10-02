Пекин, 2 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Евросоюз продолжает находиться под влиянием политики США в отношении России. Отсутствие учёта мнения собственных граждан может привести к катастрофе не только для Запада, но и для всего мира, пишет китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Для Европы является абсолютной трагедией то, что ее зависимость от Вашингтона выросла до такой степени, что ей приходится плясать под дудку США в отношении своей российской политики. Страны ЕС шаг за шагом ужесточают свои санкции против России. В конце концов, пострадают и ЕС, и Россия, но потребности США будут удовлетворены» — утверждает автор статьи.

Он также указывает на то, что чем больше европейская экономика погружается в рецессию, тем большую выгоду пытается извлечь США, наживаясь на невзгодах граждан европейских стран. При этом страна пытается навязать Евросоюзу проведение новых санкций в отношении России, что заставит простых граждан терпеть ещё большие лишения.

Ранее европейцев призвали снизить температуру воздуха в своих квартирах для того, чтобы сделать Европейский союз более энергоустойчивым перед лицом Российской Федерации.