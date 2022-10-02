Тайбэй, , 07:41 — REGNUM Граждан, у которых есть ещё и российские паспорта, призвали покинуть Россию власти Тайваня. Об этом 2 октября сообщило издание Taiwan News.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Поясняется, что рекомендация связана с объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Указывается, что тайваньцы с двойным гражданством могут обратиться в представительство в Москве.

Граждан с двойным гражданством призвали подумать о том, что цены на авиабилеты растут, а места в самолётах становятся редкостью, и выбрать, оставаться ли им в России или уезжать. При этом власти Тайваня указали, что граждане должны будут сами беспокоится о своей безопасности во время пребывания в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство Италии посоветовало соотечественникам как можно скорее покинуть Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Италии советует соотечественникам покинуть Россию