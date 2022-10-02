Новокузнецк, Кемеровская область, 2 октября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Новокузнецке Кемеровской области открыты пункты приёма помощи для призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Новокузнецка Пункты приёмы вещей для мобилизованных в Новокузнецке

Пункты организованы во всех учреждениях социального обслуживания. По словам мэра города Сергея Кузнецова, с просьбой об открытии подобных пунктов обратились к властям местные жители. Многие также выражают готовность участвовать в волонтёрской деятельности, так женщины вяжут тёплые вещи.

«Поступают и другие предложения: о создании пунктов по сбору помощи в ТЦ, отправке лекарств и даже поступают запросы о желании бесплатно помочь мамам с детьми. Спасибо всем за поддержку. Пусть Новокузнецк станет столицей добрых дел!» — отметил он.

Руководитель одного из центров Татьяна Домашева рассказала, что горожане могут принести в пункты тёплые вещи, медикаменты, коврики, спальные мешки и так далее.