Вашингтон, 2 октября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Экипаж Crew-5 американского пилотируемого корабля Crew Dragon прибыл в Космический центр имени Кеннеди в штате Флорида для прохождения заключительного этапа подготовки к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Official SpaceX Photos Пилотируемый космический корабль Dragon

В состав экипажа миссии Crew-5 входят астронавты США Николь Мэнн и Джош Кассада, астронавт Японии Коити Ваката и российский космонавт Анна Кикина. Запуск корабля Crew Dragon назначен на 5 октября 2022 года.

Первоначально старт этой миссии планировался на 3 октября. В американском аэрокосмическом агентства NASA решили перенести миссию из-за действующего на территории штата Флорида урагана «Иэн».

Космонавт Кикина отправится к МКС на американском корабле в рамках программы перекрёстных полётов России и США. Летом 2022 года Роскосмос и NASA подписали соответствующее соглашение, предусматривающее организацию трёх российских миссий с участием американского астронавта и трёх миссий на американских кораблях с участием российских космонавтов.