Берлин, 2 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Делегация из депутатов Бундестага прибыла на Тайвань для выражения поддержки местным властям. Об этом 1 октября, сообщил немецкий телеканал ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Делегацию от Бундестага возглавил председатель парламентской группы, курирующей связи с Тайванем, Клаус-Петер Вильш. От каждой партии в делегацию вошли шесть представителей.

Депутат от социал-демократической партии Германии Катрин Бадд отметила, что такой жест поддержки крайне важен и ценен в период обострения отношений между Пекином и Тайбэем.

При этом уточняется, что визит не связан с посещением Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит бывшего госсекретаря США Майка Помпео на Тайвань на этой неделе, ставший его вторым визитом на остров в этом году, по мнению властей Китая, был направлен на личную политическую выгоду.