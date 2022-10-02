Краснотурьинск, Свердловская область, , 07:23 — REGNUM В Свердловской области в результате ДТП с автобусом погибли два актёра театра кукол Красенотурьинска. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Две пассажирки автобуса «ПАЗ» 1985 и 1997 года рождения скончались до приезда медиков. А мужчина 2001 года рождения был доставлен с травмами в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздним вечером 1 октября. Автобус столкнулся с грузовиком «МАН», выехавшим на встречную полосу.

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