Нью-Йорк, США, 2 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» привела к одному из крупнейших выбросов метана в атмосферу. Об этом говорится в заявлении Программы ООН по окружающей среде.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Неутешительные выводы эксперты сделали на основе спутниковых снимков. Специалисты зафиксировали огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

Пока специалисты не оценили весь ущерб от диверсии на «Северных потоках», рекордным считался выброс метана, зафиксированный в прошлом году в Мексиканском заливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» могли совершить США или Великобритания, а обвинения в адрес России являются абсурдными.