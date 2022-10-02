Берлин, 2 октября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Ассоциация журналистов Германии Netzwerk Recherche «наградила» компанию Tesla (производитель электромобилей, США) антипремией «Запечатанная устрица — 2022». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале организации.

JD Lasica Илон Маск

Присуждение антипремии журналисты объясняют непрозрачной политикой компании в отношении СМИ и общественности. Упоминаются предотвращение публикации материалов путем отбора репортеров, отказы отвечать на запросы прессы, а также нападки главы автопроизводителя Илона Маска на журналистов.

«Илон Маск и Tesla, похоже, абсолютно не обращают внимания на критический публичный дискурс. Для Маска и Tesla пресса является врагом. Эта позиция будет усиливаться по мере того, как Маск и Tesla будут становится влиятельнее», — отметил руководитель Ассоциации Даниэль Дреппер.

Церемония награждения состоялась 1 октября, однако в компании Tesla проигнорировали приглашение на вручение премии, оставив его без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иск в адрес Tesla подали покупатели электромобилей, обвиняя компанию в том, что она вводила клиентов в заблуждение путем ложной рекламы функций автопилота и полностью автономного вождения.

Tesla и ее владелец миллиардер Илон Маск обвиняются в том, что с 2016 года ложно рекламировали технологию как полностью функционирующую или находящуюся «не за горами», хотя знали, что технология не работает или даже не существует, из-за чего автомобили становились небезопасными. Таким образом, компании удалось создать ажиотаж, привлечь инвестиции, увеличить продажи, избежать банкротства и стать лидирующим игроком на мировом рынке электрокаров.

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