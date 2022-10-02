Кызыл, 2 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирск отправили часть граждан, призванных в рамках частичной мобилизации из Тувы. Они будут распределены в воинские подразделения, рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Проводы мобилизованных в Туве

Бойцов, по его словам, сопровождают представители регионального правительства, имеющие опыт военной службы.

«Большая часть мобилизованных, как я ранее говорил, остается в 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной), где продолжает подготовку», — отметил глава.

Добавим, что власти региона активно закупают и отправляют военнослужащим дополнительное техническое снаряжение, в частности, более 200 раций, тёплые вещи, средства гигиены, аптечки и так далее.