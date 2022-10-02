Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Посещение пострадавших в результате разгула ураганов «Фиона» и «Иэн» Пуэрто-Рико и Флориду запланировал посетить на предстоящей неделе президент США Джозеф Байден со своей супругой Джилл. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

Супруги Байден No 10 Downing Street

Уточняется, что американский лидер и первая леди 3 октября отправятся в Пуэрто-Рико. Через день, 5 октября у главы Белого дома запланирована поездка во Флориду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв урагана «Иэн» в американском штате Флорида возросло до 77 человек. Поисково-спасательная операция в штате продолжается.

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