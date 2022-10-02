Нью-Дели, 2 октября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек погибли и еще более 20 пострадали в результате падения в пруд в Индии трактора с прицепом, в котором находились люди. Об этом 2 октября сообщает телеканал NDTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Авария произошла вечером 1 октября в штате Уттар-Прадеш в округе Канпур. Водитель трактора с прицепом, в котором находились около 50 человек, не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и скатился в пруд. В результате ЧП погибли 26 человек, более 20 человек получили травмы разной степени тяжести. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.

Уточняется, что все находившиеся в прицепе люди были паломниками и возвращались домой после религиозной церемонии в одном из храмов. К спасательным работам были привлечены сотрудники полиции и местные жители. Всех пострадавших доставили в больницу.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Кроме того, министр напомнил, что перевозка людей в прицепах строго запрещена, они предназначены исключительно для транспортировки грузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в ДТП с автобусом в индийском штате Уттар-Прадеш.