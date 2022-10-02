Лондон, , 06:51 — REGNUM Британцев возмутило заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о новой волне санкций в отношении России. Соответствующие комментарии пользователи оставили на публикации Трасс в Twitter.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Британцы обвинили премьер-министра в том, что та помогает киевскому режиму, забывая о проблемах собственной страны. Недовольство вызвал и тот факт, что деньги на помощь Киеву идут из карманов послушных налогоплательщиков-британцев.

Часть жителей Великобритании также отметила, что Трасс слишком много времени уделяет проблемам киевского режима и продумыванием санкции в отношении России. Часть пользователей призвали примериться с Россией «поскольку санкции не оказали никакого эффекта».

Ранее в социальных сетях Трасс написала, что никогда не признает Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую область. Она также заявила о готовности ввести новые санкции, «чтобы парализовать военную машину президента России Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября по итогам референдумов Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.