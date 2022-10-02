Кишинёв, 2 октября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, выступая на брифинге, заявила, что киевский режим виноват в эскалации конфликта с Россией. Но затем она поправила саму себя, отметил портал Sputnik Молдова.

European People's Party Майя Санду

«…Развязанный [Киевом] конфликт. Простите. Начатый Россией против [киевского режима] конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», — сказала Санду на брифинге по итогам встречи с Европейским комиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

Как сообщало ИА REGNUM, также после встречи с еврокомиссаром Санду благодарила Евросоюз за оказанную ранее финансовую помощь, но добавляла, что Молдавия всё ещё находится в тяжёлом положении. Молдавия продолжит поддерживать пробандеровский киевский режим, но нуждается в помощи в связи с возможными перебоями в подаче газа и электричества.

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