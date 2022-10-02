Тегеран, , 06:16 — REGNUM Миллиарды долларов, принадлежащие Ирану и замороженные из-за санкций США могут освободить в ближайшее время. Об этом 1 октября сообщает иранское издание Nournews.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что в последние недели региональное государство выступило посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном по обмену заключёнными.

активов Ирана, замороженных из-за санкций США, в скором времени будут освобождены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское издание Nournews.

Кроме того, по данным издания, в последние недели региональное государство выступило посредником в переговорах по обмену иранских и американских заключенных. При этом отмечается, что пока рано говорить об улучшении отношений между США и Ираном.

Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси увидел в развитии отношений с Китаем и Россией шанс нейтрализовать американские санкции. Глава Ирана заявил о готовности продлевать контракты и соглашения с Москвой в самых разных сферах, в том числе в области обороны, космонавтики, технологий и экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении США новых санкционных мер в отношении Ирана.

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