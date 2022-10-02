Томск, 2 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по информации об отсутствии отопления в 140 многоэтажных жилых домах в Томске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Отопление

Согласно сообщениям в интернете, несмотря на старт отопительного сезона с 15 сентября, жители 140 домов в Томске всё ещё не получили тепло. Отмечается, что это связано с проведением ремонтных работ сотрудниками АО «ТомскРТС».

Проверка организована на наличие признаков состава преступления по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отсутствии тепла в 139 домах сообщала прокуратура Томской области. Сотрудники ведомства взяли на особый контроль устранение нарушений.