Берлин, , 05:51 — REGNUM Страх перед высокими ценами на газ и электроэнергию, а также перед будущими высокими счетами коснулся всех слоёв населения в Германии. Об этом 1 октября сообщает WirtschaftsWoche, приводя данные опроса 2070 человек.

Нищий. Германия

Указывается, что среди семей с чистым доходом до 1500 евро страх перед будущими высокими счетами появился у 86%. В группе с доходом 10 тыс. евро и выше страх перед счетами возникает у 76%. В среднем среди граждан Германии страх перед ростом цен на газ и электроэнергию испытывают 80% опрошенных.

При этом 56% респондентов хотят оплачивать квартплату заранее, перечисляя ежемесячно сумму больше, чем ежемесячный платёж. Ещё 21% опрошенных считает, что решением проблемы может стать повышение дополнительной платы на строго фиксированный процент.

Стоит отметить, что по данным аналогичного опроса, который проводился в мае, высоких счетов в Германии опасались 68% опрошенных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждане ФРГ не стремятся экономить газ, в отличие от предприятий и бизнеса.

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