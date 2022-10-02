Херсон, 2 октября, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Система ПВО (противовоздушной обороны) сработала в Новой Каховке. На территории Херсонской области объявлена воздушная тревога, сообщает городская администрация в своем telegram-канале.

Mil.ru ПВО в действии

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая…», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что работает система ПВО, прозвучало около десяти воздушных взрывов.

ИА REGNUM напоминает, система ПВО РФ сработала 1 октября в пятый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области. Сообщалось о двух воздушных взрывах.

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