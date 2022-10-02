Москва, 2 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений в ходе специальной военной операции, отправились в туристическую поездку на Кавказ. Об этом сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Круиз «Жемчужина Кавказа» организован в рамках совместного проекта Минобороны России и ОАО РЖД. В круиз отправятся более 500 человек.

«Первый железнодорожный рейс с военнослужащими, прошедшими реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения задач специальной военной операции, уже отбыл из Москвы», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что передвигаться по территории России военнослужащие будут на поезде, следующем по маршруту Москва/Ростов-на-Дону — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Ростов-на-Дону/Москва.