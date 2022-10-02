Кардифф, Великобритания, , 05:34 — REGNUM В марше за независимость Уэльса приняли участие тысячи жителей Кардиффа. Об этом сообщает местный портал Wales Online.

В демонстрации, которая стартовала в полдень от Виндзор-плейс приняли участие около 10 тыс. жителей столицы Уэльса. Марш продолжил движение по нескольким улицам, а затем участники мероприятия вернулись к месту старта.

Уэльс

Перед демонстрантами выступил актер Джулиан Льюис Джонс, который сыграл одну из ролей в приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом драконов». Также к участникам акции обратилась актриса и писательница Фион Дафис.

Портал напоминает, что аналогичная акция прошла в июле в Рексхэме, тогда в мероприятии приняли участие около 8 тыс. жителей.

ИА REGNUM напоминает, первый марш за независимость Уэльса в Кардиффе прошел в мае 2019 года. Однако в последнее время, на фоне энергетического кризиса, протестные акции участились.

В июне текущего года первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что начинает кампанию за проведение второго референдума о независимости. Она выразила уверенность, что Шотландия будут себя чувствовать лучше в экономическом плане без Великобритании.

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