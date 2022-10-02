Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Вашингтон продолжит оказывать поддержку киевскому режиму в его усилиях по «восстановлению контроля над своей территорией». Об этом в ходе телефонного разговора с министром киевского режима Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Госсекретарь США также подчеркнул, что «США всегда будут уважать международно признанные границы [б. УССР]». «И мы продолжим поддерживать попытки [Киева] восстановить контроль над ее территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях», — следует из заявления.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили оказание военной помощи киевскому режиму и продолжение вывоза зерна с территории бывш. УССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс. При этом по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, принятие Киева в НАТО следует проводить не сейчас, а «в другое время».

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