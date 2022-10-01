Вашингтон, 2 октября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Атаку на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли осуществить США, либо Великобритания. Такое заявление сделал американский полковник в отставке, экс-старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 1 октября в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По мнению полковника, прежде всего нужно понять, у каких государств была возможность осуществить подрыв газопровода. Как указал Макгрегор, очевидно, что такая возможность была у Королевского флота и у флота США.

Макгрегор пояснил, что трубы газопровода необычайно прочные и находятся в специальном бетонном «кожухе», поэтому для их повреждения нужны сотни килограмм тротила.

Полковник указал, что обвинения в адрес России абсурдны, поскольку именно «Северный поток» приносит в бюджет России высокие доходы от продажи энергоресурсов. Германия же заинтересована в получении газа из России, поэтому разрушать газопровод ей невыгодно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председательствующая в Совбезе ООН Франция на заседании 30 сентября устроила скандал, не дав возможности выступить по вопросу о разрушении газопровода официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову.