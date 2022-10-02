Омск, 2 октября 2022, 05:13 — REGNUM В Омске перед призванными в рамках частичной мобилизации выступила группа «Любэ». Концерт состоялся на плацу Омского автобронетанкового инженерного института, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Митинг-концерт был посвящён воссоединению республик Донбасса, Херсконской и Запорожской областей с Россией. Здесь побывали также полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и омский губернатор Александр Бурков.
По словам полпреда, мир сегодня стремительно меняется, а 30 сентября произошли исторические события.
«Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности», — отметил он.
Добавим, что группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева должна была выступить на торжествах по случаю 200-летию Омской области. Однако в связи с началом частичной мобилизации праздничные мероприятия были перенесены.
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