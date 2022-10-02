Вольск, Саратовская область, , 04:49 — REGNUM В автоаварию попали три автобуса, в которых ехали мобилизованные в Кировской области резервисты. ДТП произошло на подъезде к саратовскому Вольску. Информация о происшествии появилась в социальных сетях, затем факт ДТП подтвердил главный кировский военный комиссар Геннадий Боков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, никто из резервистов в аварии не пострадал. Сейчас все мобилизованные кировчане уже доставлены к месту дислокации в Вольск.

«У одного из автобусов, следовавших в колонне, лопнуло колесо, в связи с чем произошло столкновение трех единиц автотранспорта», — цитирует военкома ГТРК «Вятка» .

Боков добавил, что автобусы получили незначительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек пострадали в результате ДТП в Аркадакском районе Саратовской области 29 сентября. 64-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы.

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