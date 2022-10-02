Лондон, 2 октября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Разногласия возникли между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и королем Карлом III из-за предстоящего саммита ООН, посвящённого изменению климата COP27. Об этом 1 октября пишет Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Уточняется, что король Великобритании является страстным защитником окружающей среды, однако по настоянию премьер-министра отказался от посещения мероприятия.

«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — поясняется в публикации.

Предполагается, что такое решение сможет усилить напряжённость и недопонимание во взаимоотношениях между Трасс и Карлом III. Однако источник, сообщивший изданию информацию, уверяет, что обсуждение данного вопроса проходило в «радушной атмосфере», без скандала.

Собеседники издания предположили, что Карл III будет разочарован, если не поедет на мероприятие. Один из источников полагает, что король Великобритании, если и не станет физически присутствовать на саммите, то может найти другой способ принять участие.