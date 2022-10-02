Вашингтон, 2 октября, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Во время своего выступления в Кремле, а затем на митинге-концерте, который был посвящен воссоединению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией, президент России Владимир Путин предупредил Запад о готовности РФ сражаться до конца. К такому выводу пришли в редакции газеты The New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В редакции полагают, что риторика президента России на тему конфликта с западными странами отличалась большей жесткостью, чем ранее, с интонациями гнева и непримиримости.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия Киеву и будет продолжать сражаться», — говорится в статье.

Авторы текста полагают, что президент России продемонстрировал миру стремление возглавить глобальное движение против гегемонии США.

«Он заявил, что Запад не изменился с прошлых столетий, когда он жестоко колонизировал другие страны и вел войны для получения экономической выгоды», — указывают в статье.

ИА REGNUM напоминает, 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о воссоединении России с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями. После этого глава государства выступил на митинге-концерте на Красной площади в Москве, в котором приняли участие около 180 тыс. человек.