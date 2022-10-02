Екатеринбург, , 05:15 — REGNUM В Свердловской области на трассе Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП с участием автобуса театра кукол. Два человека погибли, ещё один доставлен в больницу, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика MAN. Он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В нём находились 16 человек, большинство из которых актёры театра кукол Краснотурьинска.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Освидетельствование не выявило у водителя грузовика состояния алкогольного опьянения.