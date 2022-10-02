Канберра, , 04:17 — REGNUM Санкционные меры, включая запрет на въезд, ввела против 28 граждан России Австралия в связи с референдумами в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом 2 октября заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

Санкции включают целевые финансовые ограничения и запрет на въезд в страну. Вонг, комментируя решения правительства Австралии, назвала проведённые референдумы «нелегитимными», «не имеющими юридической силы».

Как указала глава МИД Австралии, санкции являются усилением несогласия и «решительного протеста» страны с действиями российского лидера Владимира Путина и с теми, кто «исполняет его приказы». При этом Вонг подчеркнула, что страна будет координировать свои действия с союзниками.

Имена российских граждан, попавших под новые санкционные меры, не приводятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия ввела персональные санкции в отношении 41 австралийца

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