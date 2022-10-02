Вена, 2 октября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев. Визит намечен на фоне усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении агентства.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

Ожидается, что Гросси посетит Киев и Москву на следующей неделе. Гендиректор МАГАТЭ уже проводил переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым по вопросу создания зоны безопасности вокруг объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.