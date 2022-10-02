Оттава, 2 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Ребёнок получил ранение в результате стрельбы на одной из улиц в канадском Торонто. Об этом 1 октября сообщил телеканал CTV.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Уточняется, что в полицию поступила информация о стрельбе на одной из улиц в районе Скарборо на востоке города. Прибыв на место происшествия, полицейские не обнаружили ни стрелявших, ни пострадавших, но позднее в одну из больниц поступил ребёнок с огнестрельным ранением.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что несовершеннолетний пострадал в результате инцидента со стрельбой на улице. Возраст ребёнка и другие персональные данные не указываются. В настоящее время полиция разыскивает причастных к стрельбе и очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по меньшей мере два человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате нескольких случаев со стрельбой в трёх городах канадской провинции Онтарио.