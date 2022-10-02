Маланг, Индонезия, , 03:48 — REGNUM Более 120 футбольных фанатов погибли в беспорядках, которые начались после матча клубов Arema и Persebaya Surabaya чемпионата Индонезии. Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу управления здравоохранения Маланг Ридженси Виянто Виджойо.

Болельщики на стадионе Fifa.com

После окончания матча, который закончился со счетом 3:2 в пользу Persebaya Surabaya, тысячи разочарованных болельщиков клуба Arema выбежали на поле стадиона Канджурухан. По некоторым данным, полиция применила слезоточивый газ по болельщикам, которые находились на переполненных трибунах, что вызвало панику и спровоцировало давку.

По предварительным данным, погибшими числятся 127 человек, в том числе двое полицейских. Травмы различной степени тяжести получили около 180 человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

После инцидента с гибелью болельщиков было принято решение о приостановке чемпионата Индонезии на неделю. Футбольная ассоциация страны (PSSI) начала расследование произошедшего. В то же время в PSSI число погибших официально не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки человек получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки, произошедшей в городе Галац на юго-востоке Румынии после футбольного матча на звание чемпиона страны, который состоялся 4 сентября. По свидетельствам полицейских, болельщики, недовольные итоговым результатом состязания, сначала подрались между собой, а затем принялись разбивать витрины магазинов и крушить припаркованные неподалеку от стадиона автомобили.

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