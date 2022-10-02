Маланг, Индонезия, 2 октября 2022, 03:48 — REGNUM Более 120 футбольных фанатов погибли в беспорядках, которые начались после матча клубов Arema и Persebaya Surabaya чемпионата Индонезии. Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу управления здравоохранения Маланг Ридженси Виянто Виджойо.

Болельщики на стадионе
Болельщики на стадионе
Fifa.com

После окончания матча, который закончился со счетом 3:2 в пользу Persebaya Surabaya, тысячи разочарованных болельщиков клуба Arema выбежали на поле стадиона Канджурухан. По некоторым данным, полиция применила слезоточивый газ по болельщикам, которые находились на переполненных трибунах, что вызвало панику и спровоцировало давку.

По предварительным данным, погибшими числятся 127 человек, в том числе двое полицейских. Травмы различной степени тяжести получили около 180 человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

После инцидента с гибелью болельщиков было принято решение о приостановке чемпионата Индонезии на неделю. Футбольная ассоциация страны (PSSI) начала расследование произошедшего. В то же время в PSSI число погибших официально не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки человек получили ранения различной степени тяжести в результате массовой драки, произошедшей в городе Галац на юго-востоке Румынии после футбольного матча на звание чемпиона страны, который состоялся 4 сентября. По свидетельствам полицейских, болельщики, недовольные итоговым результатом состязания, сначала подрались между собой, а затем принялись разбивать витрины магазинов и крушить припаркованные неподалеку от стадиона автомобили.

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