Лондон, 2 октября 2022, 04:18 — REGNUM Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. Об этом заявил глава Генштаба Тони Радакин.
Глава генштаба также выразил опасение, что Россия может изолировать Великобританию от остального мира, выведя из строя системы связи и спутников.
«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот» — цитирует Радакина Telegraph.
По словам главы британского Генштаба, подобные действия представляют угрозу не только для Великобритании, но и для всего Запада. Однако они незамедлительно вызовут решительный ответ со стороны стран НАТО.