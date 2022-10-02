Лондон, , 04:18 — REGNUM Россия может нанести удары по Великобритании с разных сторон, в том числе и из космоса. Об этом заявил глава Генштаба Тони Радакин.

Космос Nasa.gov

Глава генштаба также выразил опасение, что Россия может изолировать Великобританию от остального мира, выведя из строя системы связи и спутников.

«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот» — цитирует Радакина Telegraph.

По словам главы британского Генштаба, подобные действия представляют угрозу не только для Великобритании, но и для всего Запада. Однако они незамедлительно вызовут решительный ответ со стороны стран НАТО.