Шанлыурфа, Турция, , 03:32 — REGNUM Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и пикапа на юго-востоке Турции. Об этом 1 октября сообщило турецкое издание Star.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером в городе Шанлыурфа на шоссе Шанлыурфа — Газиантеп. По предварительной информации, пассажирский автобус и пикап, гружёный сеном, столкнулись в результате неверно выполненного манёвра по обгону. Отмечается, что водители попытались уйти от столкновения, но безуспешно.

Автобус и пикап в результате столкновения перевернулись и упали в кювет. Подъехавшим на место происшествия спасателям пришлось деблокировать двери автобуса. чтобы извлечь пассажиров.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 23 пассажира автобуса. Все пострадавшие были машинами скорой помощи доставлены больницы региона.

Указывается, что из-за аварии было примерно на час нарушено транспортное сообщение по шоссе в обоих направлениях.

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