Гавана, 2 октября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. На большей части территории западных провинций Кубы пятый день подряд отсутствует электричество после урагана «Иэн». При этом в Гаване электроснабжение восстановлено коммунальными службами практически в полном объеме, свидетельствуют данные Министерства энергетики и горнорудной промышленности Кубы.

Bloomaround После урагана

По информации ведомства, в столице электроэнергию вновь получают около 94% населения, а также 33% объектов в соседней провинции Артемиса. В то же время в провинции Пинар-дель-Рио, инфраструктура которой наиболее значительно пострадала от натиска стихии, около 97% населения по-прежнему обесточено.

В столице коммунальщики продолжают убирать поваленные ветром деревья. По данным властей, ранее в ряде районов Гаваны прошли акции жителей, которые требовали восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки.

В настоящее время уточняется информация о наличии электричества в центральных и восточных районах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Иэн» во время прохождения над провинцией Пинар-дель-Рио на западе страны усилился до третьей категории из пяти. Скорость ветра местами превышала 50 м/с, вся территория Кубы в результате повреждений лишилась электроснабжения. Два человека числятся погибшими.

Кубинские власти ранее попросили помощи у США из-за разрушений после урагана.

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