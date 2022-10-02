Сана, , 04:17 — REGNUM Россия выразила беспокойство в связи с отсутствием прогресса в переговорах о продлении перемирия между сторонами конфликта в Йемене. Об этом посольство РФ сообщило в Twitter.

Йемен Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Призываем стороны конфликта активизировать общение со спецпредставителем ООН, чтобы договориться о продлении перемирия» — говорится в сообщении.

Временный поверенный в делах посольства России в Йемене Евгений Кудров отметил, что поддерживает усилия спецпосланника ООН Ханса Грундберга по мирному урегулированию конфликта, указав, что продление перемирия направлено на достижение всеобъемлющего политического урегулирования в Йемене путем переговоров.

Напомним, в Йемене восемь лет продолжается вооружённый конфликт, участниками которого являются хуситы (местные мусульмане) и так называемая антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией.