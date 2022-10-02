Тегеран, , 03:04 — REGNUM Крупную партию оружия и боеприпасов удалось перехватить главному разведывательному управлению провинции Систан и Белуджистан в приграничной территории Ирана. Об этом 1 октября сообщило агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обнаружение и последующая конфискация оружия и боеприпасов стали возможны благодаря оперативным действиям солдат Имама Замана, которые установили местонахождение тайного арсенала.

«Эта партия обнаружена, а ее агенты арестованы после тщательного разведывательного наблюдения за неизвестными солдатами Имама Замана», — такое заявление сделал генпрокурор Систана и Белуджистана Мехди Шамсабади.

Отмечается, что в ходе успешно проведённой операции было изъято 90 единиц оружия и 60 тыс. единиц боеприпасов разного вида.

Стоит отметить, что провинция Систан и Белуджистан — это одна из 31 провинции Ирана. она расположена на юго-востоке страны и граничит с Афганистаном и Пакистаном.

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