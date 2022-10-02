Багдад, , 02:59 — REGNUM Около 150 человек получили ранения в ходе антиправительственных акций в Ираке, которые произошли во время празднования третьей годовщины народных октябрьских протестов в Багдаде и провинции Басра. Об этом сообщает информационный портал Shafak со ссылкой на медицинские источники.

Протесты в Ираке Цитата из видео «More than 20 killed as anti-government protests grip Iraq» пользователя Al Jazeera English. youtube.com

По данным издания, от брошенных демонстрантами камней и бутылок с зажигательной смесью ранения получили около 40 представителей служб безопасности. Сотрудники силовых ведомств применили в адрес протестующих резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом, что привело к удушью и травмам в рядах активистов.

При этом полицейским удалось установить контроль над мостами Аль-Джумхурия и Аль-Синак, а также площадями Тахрир и Нисур в Багдаде.

Медицинский источник уточнил, что от общего числа пострадавших 30 силовиков и демонстрантов получили легкие травмы. Собеседник портала в структурах безопасности заверил, что боевые патроны против протестующих не применялись.

ИА REGNUM напоминает, ранее демонстранты в Багдаде решили прекратить крупную акцию протеста. Они обвиняют политические партии страны в коррупции и разделении по принадлежности к религиозным конфессиям, а также в прислуживании иностранным государствам.

Активисты призвали политические силы вывести страну из кризиса до 25 октября, угрожая усилением протестов. Также в числе требований — формирование переходного правительства под эгидой ООН, но в нем не должен принимать участие ни один из действующих политиков, в том числе нынешний премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.