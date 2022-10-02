Москва, , 03:07 — REGNUM Министерство финансов России выступило за урегулирование игровых валют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Видеоигры Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

По словам чиновника, урегулирование игровой валюты позволит не допустить её использования за пределами видеоигр. При этом пока такую валюту можно использовать для отмывания денег. В частности, отдельные игровые сервисы позволяют игрокам конвертировать игровые средства в реальные деньги или продавать предметы в игре.

Ранее в Центробанке заявили о серьёзных рисках для финансовой системы при использовании игровых валют. А в Росфинмониторинге отмечают, что регулирование оборота игровых валют и виртуальных активов должно быть идентичным.