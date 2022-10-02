Москва, 2 октября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Министерство финансов России выступило за урегулирование игровых валют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Видеоигры

По словам чиновника, урегулирование игровой валюты позволит не допустить её использования за пределами видеоигр. При этом пока такую валюту можно использовать для отмывания денег. В частности, отдельные игровые сервисы позволяют игрокам конвертировать игровые средства в реальные деньги или продавать предметы в игре.

Ранее в Центробанке заявили о серьёзных рисках для финансовой системы при использовании игровых валют. А в Росфинмониторинге отмечают, что регулирование оборота игровых валют и виртуальных активов должно быть идентичным.