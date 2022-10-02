Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Отчёт о провале рекрутинговой кампании сделала армия США, недобор составил более 15 тыс. человек. Об этом 1 октября сообщает Task&Purpose.

ВС США в Афганистане

Указывается, что годовой план о наборе рекрутов полностью провалился в США, несмотря на единовременные бонусы, которые полагались контрактникам и составляли до $50 тыс., если солдат готов безотлагательно отправится на базовую подготовку.

Как уточнила министр армии этот год стал самым тяжёлым для набора рекрутов в армию с момента окончания призыва после Вьетнамской войны. Планировалось набрать 60 тыс. контрактников, но на деле недобор в армию составил около 50 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США столкнулись с серьёзным дефицитом желающих вступить в ряды ВС. Более 75% американцев были признаны не соответствующими стандартам рекрутинговых агентств.

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