Гавайи, США, , 02:15 — REGNUM США привержены политике «открытых дверей НАТО (Североатлантического альянса)», однако власти страны подчеркивают, что решение о приеме новых членов должны принимать все государства альянса. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

Комментируя заявку киевского режима на ускоренное присоединение к блоку, Остин констатировал, что решение должны принимать все 30 стран НАТО, которые проводят голосование, а также страна, претендующая на вхождение в альянс.

При этом министр обороны США отметил, что государства альянса сосредоточены на обеспечении Киева всем необходимым для успешной реализации заявки. Некоторые хорошие результаты уже можно наблюдать, добавил он.

ИА REGNUM напоминает, ранее Владимир Зеленский подал заявку на вступлении Киева в НАТО в ускоренном порядке.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт также заявила, что решение должны принимать все 30 стран альянса. Но кроме того, необходимо учитывать ситуацию на территории бывш. УССР.