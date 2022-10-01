Париж, 2 октября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо осудил МИД Франции. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ведомства.

(сс) Sputniktilt Столица Буркина-Фасо Уагадугу

«Мы самым решительным образом осуждаем насилие в отношении наших дипломатических представительств в Буркина-Фасо. Любое нападение на нашу дипломатическую собственность неприемлемо», — указано в коммюнике.

МИД Франции обратился ко всем «заинтересованным сторонам» с призывом обеспечить безопасность своих дипломатов и дипломатических представительств в Буркина-Фасо, как того требуют международные конвенции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве назвали вопрос обеспечения безопасности граждан Франции на территории Буркина-Фасо приоритетным и рекомендовали им не покидать своих жилищ до новых распоряжений и сохранять бдительность.

Также указывается, что в посольстве Франции и в здании МИД в Париже были открыты кризисные центры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США осудили государственный переворот в Буркина-Фасо, в результате которого группа военных отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.